Les employés de MTN Bénin auprès des communautés du 1er au 21 Juin

L’entreprise de téléphonie mobile, MTN Bénin, est heureuse d’annoncer à l’ensemble de la population béninoise son programme de volontariat du personnel, le "21 Days of Y’ello Care". Cette initiative se tiendra du 1er au 21 juin 2023 et verra la participation maximale du personnel sur les activités sélectionnées.

Ainsi, le programme démarre avec la journée nationale de l’arbre au cours de laquelle 2500 plants seront mis en terre sur une superficie d’un hectare par le personnel de l’entreprise dans la localité de Pahou, en collaboration avec le Ministère du Cadre de Vie.

Cette action s’inscrit dans le cadre des initiatives de MTN en matière d’environnement, social et de bonne gouvernance (ESG).

Pour la 16ième édition du 21 Days of Y’ello Care, l’entreprise encourage les employés de MTN à participer à des projets sociaux à fort impact au sein de leurs communautés locales. Cette année, l’accent est mis sur la mise à disposition d’outils numériques et financiers aux entrepreneurs, la facilitation de l’accès aux marchés et l’offre de mentorat et de partage des connaissances.

Le thème de cette année, « Donner aux entrepreneurs les moyens de faciliter la croissance et la création d’emplois pour les communautés », souligne l’engagement de MTN Bénin à conduire la transformation numérique et à favoriser la croissance inclusive et économique au sein du Bénin.

La campagne 2023 verra les employés de MTN Bénin s’impliquer dans le projet baptisé "Handi’Biz". Il vise à autonomiser les entrepreneurs vivant avec un handicap, ce qui s’aligne parfaitement au thème de cette année.

Le projet "Handi’Biz" de MTN Bénin s’engage à fournir un soutien complet aux entrepreneurs vivant avec un handicap. Des outils numériques et financiers essentiels, ainsi que des sessions de mentorat et de partage des connaissances, seront mis à leur disposition pour les aider à établir et à développer leurs entreprises.

Pour la Directrice Générale Uche OFODILE, ”le 21 Days of Y’ello Care démontre l’engagement continu de MTN à susciter des changements positifs au sein des communautés. Cette année, en mettant l’accent sur l’autonomisation des entrepreneurs et la création d’emplois durables, MTN Bénin aspire à favoriser une croissance économique inclusive et à renforcer les capacités entrepreneuriales des personnes vivant avec un handicap.”

MTN Bénin invite donc tous ses partenaires, les médias et le grand public à soutenir cette noble cause. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l’autonomisation des jeunes et des femmes, à la protection de l’environnement et au développement durable des communautés.

Pour en savoir plus sur la campagne 21 Days of Y’ello Care et l’initiative "Handi’Biz" lancée au Bénin, visitez www.mtn.bj et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.

30 mai 2023 par