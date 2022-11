Les élus locaux du Zou invités à renforcer la résilience des femmes

La Fondation Konrad Adenauer (Kas) a organisé du 24 au 25 novembre 2020 à l’hôtel Pacific de Covè, un forum communal sur les droits fonciers, perturbations dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire et résilience des femmes. Cette rencontre a réuni plus d’une vingtaine d’élus locaux et responsables des services déconcentrés de l’Etat des communes de Zogbodomey, Bohicon, Abomey et Djidja dans le département du Zou. L’objectif est de former et de sensibiliser ces acteurs de décision sur leur rôle dans le renforcement de la résilience des femmes face aux crises.

« Le présent forum avec les élus locaux est un cadre de discussion, d’échanges et d’analyse de proposition de pistes afin qu’on puisse voir, comment renforcer la résilience des femmes pour qu’elles ne soient pas davantage affectées par les crises qui surviennent comme ça », a affirmé le coordonnateur de la fondation Konrad Adenauer Stiftung (Kas) au Bénin Mounirou Tchacondoh. Evoquant les lourdes conséquences de la volatilité des prix, des perturbations climatiques, de la pandémie de la Covid-19, des crises géopolitiques et des conflits armés sur la femme lors de son intervention, il a expliqué que l’accès des femmes à la terre, et aux ressources de production est l’affaire de Tous. A ce sujet, les élus locaux sont des partenaires incontournables.

« Nous savons que le gouvernement anticipe déjà par des mesures qui sont prises dans le domaine. Mais au niveau communal, les autorités connaissent mieux les problèmes des femmes. Il s’agit donc de les sensibiliser et de voir, comment ils pourront aider dans la prise de décision au renforcement de la résilience de la femme, protéger leurs activités et à développer les capacités pouvant leur permettre de maintenir et de renforcer leurs activités économiques agricoles » soutient Mounirou Tchacondoh.

Les deux jours de travaux ont été meublés par plusieurs communications intitulées respectivement « Le concept de la résilience dans les chaînes de valeur agricole dans un contexte de crise et de perturbations géopolitiques régionales : que faire pour maintenir la disponibilité et la qualité des denrées alimentaires ? », « Les chaînes de valeur agricole et les leviers pour la résilience et l’autonomisation des femmes », et « Renforcements de la résilience des femmes et de son leadership communal : Rôle et responsabilité des élus. Développées par M.Abel Gbètoénomon, Directeur de Cabinet du maire de la commune de Bohicon, Journaliste économique et expert en sécurité alimentaire et M. Sylvain Zinsou, Juriste-Consultant, ces différentes présentations et les discussions ont permis aux participants de s’imprégner du contexte de la formation et de réfléchir davantage sur les initiatives et interventions à programmer au profit des femmes en vue de la réduction de la pauvreté et de la lutte contre l’insécurité alimentaire dans les ménages béninois. Il est donc attendu de ces élus locaux et responsables des services déconcentrés de l’Etat des communes de Zogbodomey, Bohicon, Abomey et Djidja qu’ils fassent des problèmes des femmes une priorité pour le développement socio-économique local voire national. Conscients de leur rôle et responsabilité, les participants ont identifié les actions à mener à court terme sur le terrain pour améliorer l’autonomie financière de la femme en milieu rural. Il s’agit de restituer les conclusions du forum avec l’ensemble des acteurs œuvrant pour les droits fonciers de la femme.

« Cette formation vient à point nommé pour faire comprendre à nous élus locaux, que nous avons un rôle capital à jouer dans l’autonomisation et le rayonnement de la femme rurale » confie Emmanuel Azélokonon, chef d’arrondissement (CA) de Hounli à Abomey. Prenant l’engagement d’aider les femmes dans la jouissance de leurs droits fonciers, le CA apprécie le partenariat et invite la Kas à étendre ses activités aux autres communes du Bénin pour mieux asseoir une synergie d’actions autour de la problématique de l’accès des femmes aux terres et aux ressources de production.

Juliette Mitonhoun

