Les électeurs invités à consulter la liste électorale

Dans le cadre de l’élection présidentielle de 2021, les listes électorales sont affichées du 1er au 21 Octobre 2020. Dans un communiqué signé de son porte-parole, le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) a informé que l’opération porte sur la collecte des requêtes relatives aux erreurs matérielles et des données personnelles telles que nom, prénom, filiation, domicile et profession.

Les électeurs qui souhaitent procéder au transfert de leur centre sont invités à se rapprocher de leur Chef quartier ou à se rendre au siège du Cos-Lépi.

Les citoyens qui n’étaient pas sur le territoire au moment de l’actualisation sont invités à se faire enregistrer. Ils doivent adresser une demande motivée à l’institution, selon le communiqué signé par le député Florentin Tchaou, porte-parole du Cos-Lépi.

M. M.

7 octobre 2020 par