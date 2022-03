Les efforts du Bénin dans la lutte contre la tuberculose salués

A l’instar de la communauté internationale, le Bénin a commémoré ce jeudi 24 mars 2022, la journée internationale de lutte contre la tuberculose. " Investir pour en finir avec la tuberculose, sauver des vies", c’est le thème retenu cette année. Elle a été célébrée au Centre National Hospitalier et Universitaire de Pneumo-phtisiologie (CNHU-PP/C) ‘’Lazaret’’ à Cotonou.

L’OMS reconnait les efforts du Bénin dans la lutte contre la tuberculose. Le représentant du représentant résident de l’agence des Nations Unies l’a souligné ce jeudi à l’occasion de la journée internationale. « Permettez-moi de transmettre les messages d’encouragement et de félicitations de l’OMS aux plus hautes autorités nationales du Bénin, pour les résultats encourageants obtenus par le Programme national contre la tuberculose du Bénin », a déclaré Raoul Saïzonou. A l’en croire, ce programme reste « une référence » dans la sous-région. Il a ensuite précisé que des efforts restent à consentir « notamment en matière de mobilisation de ressources ».

Quelques résultats de la lutte contre la tuberculose

Depuis deux ans, le nombre de malades tuberculeux dépistés au Bénin diminue. Suivant les explications du ministre de la santé, en 2021, le pays a enregistré 3 764 cas contre 4 002 en 2020, et 4 374 en 2019. Selon Benjamin Hounkpatin, l’année 2021 a connu également l’aboutissement du processus d’accréditation du Laboratoire de référence des mycobactéries (LRM) selon la norme Iso 15189. Ce qui voudra dire que même si le taux de décès reste élevé, 6% parmi les patients tuberculeux de façon générale, et 12% parmi ceux qui sont co-infectés par le Vih, le Bénin a réalisé des progrès significatifs.

Le taux de succès thérapeutique des patients tuberculeux mis sous traitement selon Benjamin Hounkpatin, connaît une augmentation régulière et est actuellement de 90% pour la cohorte des patients mis sous traitement en 2020. La quasi-totalité des patients tuberculeux, soit 98% ont été testés pour le Vih en 2021 et parmi eux,

14% sont séropositifs à ce virus, dont 97% ont été mis sous antirétroviraux. L’offre de soins s’est aussi améliorée avec la construction au CNHU-PP (centre lazaret) d’un bloc technique pour la prise en charge spécifique des comorbidités au cours de la tuberculose, et la réhabilitation d’un bâtiment pour la prise en charge extra médicale des tuberculeux particulièrement vulnérables.

