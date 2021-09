Les efforts de riposte du Bénin salués par la Francophonie

La Secrétaire Générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a félicité le Bénin pour ses efforts remarquables de gestion de la pandémie de la Covid-19. C’est à l’occasion de sa présence au Bénin dans le cadre de la Réunion du Réseau Francophone des Ministres en charge de l’Économie Numérique (RFMEN) prévue du 02 au 03 septembre 2021 à Cotonou.

Face la recrudescence des cas de contamination et de décès liés à la Covid-19 et ses impacts socioéconomiques, le Bénin a pris des mesures idoines. Les dispositions prises par le gouvernement sont suivies et saluées de par le monde.

Arrivée à Cotonou dans la nuit du mardi 31 août dernier, la Secrétaire Générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo s’est prononcée sur la gestion de cette pandémie au Bénin.

« Nous suivons à partir de notre siège à Paris, l’évolution de la maladie pour tous nos pays chaque soir. Nous suivons de près les tendances, les difficultés (…). Je sais que c’est une tâche pas du tout facile de pouvoir gérer cette pandémie. Je voudrais féliciter le Bénin qui d’après ce qu’on voit, ce qu’on suit, s’en sort pas mal », a déclaré la Secrétaire Générale de la Francophonie.

Louise Mushikiwabo est à Cotonou dans le dans le cadre de la Réunion du Réseau Francophone des Ministres en charge de l’Économie Numérique prévue du 02 au 03 septembre 2021.

La réunion est organisée en prélude au 18è Sommet des chefs d’Etats et de gouvernement ayant en partage le français et qui se tiendra du 20 au 21 novembre 2021 à Djerba en Tunisie.

M. M.

1er septembre 2021 par ,