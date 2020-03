Les dossiers BR et UP déposés à la CENA

Les deux partis de la mouvance ont choisi la nuit de mercredi, à quelques heures de la clôture pour déposer leurs dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

A 20h 42, le dossier du parti BR (Bloc Républicain) pour les élections communales et municipales a été enregistré à la CENA.

Le dépot a été fait par une délégation composée des ministres Abdoulaye Bio Tchané, Hervé Hêhomey, Adidjatou Mathys et les députés Robert Gbian et Mathias Akowanou.

Outre le BR, le second parti de la mouvance s’est également rendu à la CENA. L’UP (Union Progressiste) representé par Orden Alladatin, Christelle Houndonougbo et Aké Natondé Bonaventure, a aussi procédé au dépot du dossier de candidature.

Les deux partis de la mouvance sont donc en course pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain.

Akpédjé AYOSSO

11 mars 2020 par