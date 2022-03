Les distributeurs de MTN-Bénin se réunissent pour de nouveaux objectifs

Les distributeurs du réseau de téléphonie mobile MTN-Bénin se sont réunis ce vendredi 11 mars 2022 à Golden Tulip de Cotonou pour la rencontre annuelle. Cette rencontre qui s’est déroulée en présence du directeur commerciale, Jean-Christophe Bodda est une session d’échange et d’alignement sur l’année 2022.

« Une rencontre annuelle, on le fait une fois chaque année. L’idée c’est d’abord de féliciter les distributeurs de MTN Bénin pour le travail abattu. Par la suite, renouer la relation que nous avons avec nos distributeurs pour pourvoir aborder l’année en cours et ensuite poser les bases d’une performance à long terme », a expliqué le directeur commerciale de MTN-Bénin, Jean Christophe Bodda.

Les distributeurs de MTN-Bénin organisent cette rencontre pour lancer l’année puisque ce sont ces distributeurs qui portent les performances de l’entreprise. À en croire ces derniers, 2022 est une année de beaucoup de challenge. Et la force de MTN c’est sa distribution avec une équipe très dynamique, prête à affronter tous les challenges. La réunion vise donc à présenter les challenges et discuter autour de ces challenges, et voir ensemble comment les aborder. C’est donc une session d’échanges et d’alignement sur l’année 2022.

Leader incontestable au Bénin, MTN entend maintenir ses bonnes performances et opérer des transformations en mettant un accent sur les services digitaux.

« Comme notre industrie se transforme et change tout le temps, il faut redéfinir les bases de la relation. Donc chaque année, on travaille avec nos distributeurs pour savoir quels sont les enjeux sur lesquels il faut se focaliser, quels sont les challenges qu’on aura au cours de l’année, définir à peu près le nouveau contrat de travail qu’on aura pour la période en cours. C’est pour ça qu’on parle de convention », a précisé Monsieur Bodda

Tous mobilisés pour la même cause, les responsables de MTN Bénin attendent à l’issue de la rencontre un alignement en thème de vision.

Un déjeuner a clôturé la cérémonie après la distinction des meilleurs distributeurs.

Marcel H.

