Les députés se préoccupent de la situation des communes

Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale était face à la commission budgétaire de l’Assemblée nationale, mercredi 25 novembre 2020, dans le cadre de l’élaboration du budget de l’Etat, exercice 2021.

Les députés membres de la commission budgétaire ont posé plusieurs questions relatives au fonctionnement des communes. Ils se sont plaints de la situation des maires qui n’ont pas de moyens de déplacement dignes de leur rang. Ils se sont également préoccupés de la délimitation des frontières entre les communes. Selon les députés, les limites entre les communes font souvent l’objet de soulèvements et de protestations des populations. « On ne peut pas parler de la délimitation des frontières sans associer les maires et les préfets. De ce fait, nous travaillons avec le Ministère du Cadre de Vie pour résoudre ce problème et je crois que là, il y a des avancées assez remarquables qui seront d’ici là très visibles (…) », a expliqué Alassane Seidou.

Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a rassuré les députés que le gouvernement est à l’œuvre pour doter les maires de « moyens de déplacement dignes ».

M. M.

