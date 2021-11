Les députés invités à voter la loi portant hygiène publique

Le Cadre de concertation des acteurs non étatiques de l’eau et de l’assainissement (Canea) a, dans le cadre de la célébration de l’édition 2021 de la Journée mondiale des toilettes (JMT) au Bénin, vendredi 19 novembre 2021, initié un café médias wash autour du thème : « Quels leviers pour la marche du Bénin vers l’ODD 6.2 ? ». Au cours de la séance, qui s’est tenue à la Direction départementale de la santé du Littoral à Cotonou, un appel est lancé aux députés pour voter la loi portant hygiène publique en République du Bénin.

Communications et projection d’un documentaire intitulé ‘’A la poursuite du caca’’ ont meublé le café médias wash organisé par le Cadre de concertation des acteurs non Étatiques de l’eau et de l’assainissement (Canea) à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des toilettes ce vendredi 19 novembre 2021, à Cotonou. Félix Adégnika, expert en eau et assainissement et membre du Canea a, lors de son exposé fait savoir que 3.6 milliards de personnes n’ont pas un accès amélioré aux toilettes dans le monde.

Au Bénin, à l’en croire, la situation reste aussi préoccupante car près de la moitié des Béninois n’ont pas accès aux toilettes. Une situation sombre que déplore Félix Adégnika.

S’appuyant sur les chiffres alarmants et la triste réalité du non accès des populations aux toilettes sur le terrain, le spécialiste a rappelé les défis à relever dans le sous-secteur de l’hygiène et de l’assainissement de base au Bénin. « Aucun avenir ne sera viable sans toilettes, car la vie sans toilettes est malpropre, dangereuse, humiliante et porte atteinte à la dignité. », a martelé l’expert. Felix Adégnika a souligné que les toilettes indispensables à la santé publique contribuent à l’égalité des sexes, l’éducation, l’économie et l’environnement.

Pour assurer l’accès à un assainissement satisfaisant pour tous, dira Félix Adégnika, des efforts restent encore à fournir par l’ensemble des acteurs notamment les députés et le gouvernement pour permettre au Bénin de respecter ses engagements pris à l’international dans le domaine.

Selon les spécialistes en hygiène, l’assainissement durable est à la fois bénéfique sur le plan social et économiquement viable, puisqu’il préserve la santé des populations et permet de faire face au changement climatique.

C’est fort de cela que M. Adégnika invite tous les acteurs œuvrant dans le domaine à prendre en compte les impacts environnementaux et économiques en plus des problèmes sanitaires que cause le manque d’installations décentes de toilettes.

Le gouvernement est bien conscient de l’enjeu et a entrepris ces dernière années plusieurs actions pour garantir un environnement sain à tous d’ici à 2025. Exposant les efforts consentis par l’Etat dans ce domaine lors de la rencontre avec les journalistes, Pie Djivo, cadre à l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaire (ANSSP), a montré chiffres à l’appui que l’accès des populations aux installations d’assainissement s’est amélioré ces dernières années.

D’après les statistiques, 12.8% de personnes utilisent des installations d’assainissement en 2017-2018 avec 42.5% de personnes ayant mis fin à la défécation à l’air libre.

Aussi, a-t-il indiqué que la valeur cible en termes d’accès en 2025 est de 75% et 100% en 2030.

Pour atteindre ces objectifs fixés, il urge que le gouvernement priorise le sous-secteur de l’hygiène et de l’assainissement de base. C’est pourquoi, le Canea lance un appel au gouvernement et aux parlementaires pour entre autres : bâtir une politique publique efficace, voter la loi portant hygiène publique afin de doter le pays d’un instrument d’action approprié pour l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène.

Créée par l’Organisation Mondiale des Toilettes, la Journée mondiale des toilettes est célébrée chaque année le 19 novembre depuis 2001. La manifestation a pour but de sensibiliser les citoyens au fait que des milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à des toilettes décentes.

J.M.

22 novembre 2021 par