Les députés évaluent les prestations des hôpitaux publics

Les députés de la 8è législature sont, du 30 août au 02 septembre 2021, en mission d’évaluation des prestations offertes par l’hôpital de zone de Lokossa (département du Mono) et par le Centre Hospitalier Départemental d’Abomey (CHD/Zou).

La délégation du parlement effectue la mission en compagnie des cadres de l’Unité d’Analyse, de Contrôle et d’Evaluation du Budget de l’État (Unaceb) et du Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes (PAAAJRC II) du PNUD.

Etablir un rapport, rédigé selon le canevas de la Fiche d’évaluation citoyenne, sur les prestations offertes par l’hôpital de zone Lokossa et le Centre Hospitalier Départemental d’Abomey (CHD/Zou). Tel est l’objectif de la mission entamée depuis lundi 30 septembre 2021 par les députés de la 8è législature sous le leadership de Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale.

Pour ce faire, les représentants du peuple se sont répartis en deux groupes. Le premier groupe composé de 11 députés et dirigé par le 2ème vice-président de l’Assemblée nationale, Dakpè Sossou, s’est rendu à l’hôpital de zone de Lokossa. Quant au second groupe de 12 députés conduit par le premier questeur Boniface Yéhouètomé, il s’est rendu au CHD/Zou d’Abomey.

La délégation est accompagnée des cadres de l’Unité d’Analyse, de Contrôle et d’Evaluation du Budget de l’État (Unaceb) et du Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes (PAAAJRC II) du PNUD.

La mission d’évaluation prend fin jeudi 02 septembre 2021.

M. M.

31 août 2021 par