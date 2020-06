Les députés en plénière mardi prochain

Sur convocation du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, les députés de la 8ème législature vont retrouver le chemin de l’hémicycle mardi 23 juin prochain.

La plénière prévue pour démarrer à 10 heures sera consacrée à l’examen et à l’adoption de 06 projets de lois. Il s’agit entre autres, du projet de loi modifiant et complétant la loi n°90-016 du 18 juin 1990 portant création des forces armées béninoises, du projet de loi modifiant et complétant la loi n°2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la Police républicaine, du projet de loi portant statut spécial des personnels de la Police républicaine.

A tout cela s’ajoute le projet de loi portant statut des personnels des forces armées béninoises, le projet de loi portant statut spécial du personnel des douanes en République du Bénin et le projet de loi portant statut spécial du personnel du corps des eaux, forêts et chasse en République du Bénin.

F. A. A.

