Les députés disent ‘’Oui’’ à une hausse du budget 2020 de 9,1%

Le budget général de l’Etat, exercice 2020, a été remanié en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Les députés de la 8ème législature ont approuvé, jeudi 15 octobre 2020 en session extraordinaire, le budget remanié proposé par le Gouvernement.

Les députés ont examiné, en procédure d’urgence, le projet de budget 2020 remanié qui est proposé par le gouvernement en raison de la pandémie du coronavirus. Les députés ont approuvé à l’unanimité le budget 2020 remanié.

Le Budget remanié de l’Etat, exercice 2020, s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2167,099 milliards de francs CFA contre 1986,910 milliards de FCFA, soit une hausse de 180,189 milliards de francs CFA, correspondant à un taux d’augmentation de 9,1%. Selon le document soumis aux députés par le ministre de l’économie et des finances, la hausse s’explique par la prise en compte des dépenses d’urgence sanitaire, des transferts monétaires en soutien aux citoyens, aux entreprises, aux artisans et aux ménages de même que par des mesures de facilitation d’accès aux crédits, d’une part et la mise aux normes des équipements et installations sanitaires d’autre part. Lors des débats, les députés ont demandé des précisions sur les orientations retenues par le gouvernement dans le cadre du Budget, exercice 2020 qui a été remanié.

Entre autres questions soulevées, il y a eu des demandes d’informations sur les bénéficiaires de l’exonération de la TVM au titre de 2020, sur la prise en charge des factures d’électricité et d’eau des sociétés dans le cadre de la riposte à la pandémie de la Covid-19.

Les députés ont souhaité l’extension des mesures sociales à certaines catégories professionnelles telles que les enseignants des écoles privées, la mise en place de dispositions pour assurer le remboursement effectif de crédit de TVA aux entreprises et des mesures pour assurer la résilience de l’économie béninoise face à la persistance ou à la résurgence de la Covid-19.

M. M.

16 octobre 2020 par