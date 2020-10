Les corps des étudiants emportés par les vagues retrouvés

Les corps des trois étudiants emportés par la mer jeudi dernier sur la plage de Sèmè-Podji sont déjà retrouvés.

Le premier informe Frissons radio, a été découvert vendredi soir sur la plage non loin du carrefour Kraké, et les deux autres samedi matin à Okoun-Sèmè et Tohoué. Il s’agit selon la station radio, de deux hommes et d’une femme, tous de nationalité nigériane et âgés de la vingtaine environ.

Les corps ainsi retrouvés sont déposés à la morgue mais les enquêtes se poursuivent.

Jeudi dernier, un groupe d’une vingtaine d’étudiants était allé festoyer sur la plage quand quatre d’entre eux ont été emportés par les vagues de l’océan. Un seul d’entre eux a pu être repêché grâce aux pêcheurs.

F. A. A.

5 octobre 2020 par