Les conseillers du BR toujours en désaccord

Pas encore de consensus au sein des conseillers BR de Bohicon pour le choix du maire et de ses adjoints. Ce dimanche 31 mai 2020, les élus du Bloc Républicain, parti majoritaire au terme des élections et une délégation des responsables de la formation politique ont tenu une séance afin de s’attendre sur l’exécutif du conseil communal avant l’élection.

Le choix de la candidature de Germain Yaou a été rejeté. Le deuxième choix s’est porté sur Me Rufino d’Almeida en tant que maire. Armand Gansé et Elisabeth Agbossaga respectivement premier adjoint et deuxième adjointe.

Armand Gansé qui ambitionne aussi être maire n’a pas adhéré à cette proposition. Les conseillers du Bloc Républicain ne sont pas encore parvenus à un consensus.

Le parti Bloc Républicain a remporté 20 sièges contre 9 pour l’Union Progressiste (UP).

Le Conseil communal de Bohicon sera installé ce lundi 1er juin 2020 ou mardi 2 juin.

A.A.A

1er juin 2020 par