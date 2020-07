A travers une publication sur sa page Facebook, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a présenté ses condoléances au peuple ivoirien.

Au nom du parlement béninois et en son nom propre, il a exprimé sa compassion à la République de Côte d’Ivoire éprouvée par la mort tragique de son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly qui a pourtant pris part aux travaux du Conseil des ministres ce mercredi 08 juillet 2020.

« Je profite pour dire ma compassion à sa famille, au Gouvernement et à tout le peuple frère et ami de Côte d’Ivoire », a écrit le président de l’assemblée nationale.

F. A. A.

9 juillet 2020 par