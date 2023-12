Les commerçants invités à dénoncer les ONGs de contrôle qualité

Plus d’individus mandatés par les associations ou Organisations Non Gouvernementale (ONG) pour opérer des contrôles de conditions de vente et de qualité des produits alimentaires, cosmétiques et d’entretien dans les bars, restaurants, boutiques, supermarchés et les marchés. Seuls les agents des Ministères sectoriels concernés sont habilités à le faire, a mis en garde la Ministre de l’industrie et du commerce dans un communiqué en date du 30 novembre 2023.

Le Ministère de l’industrie et du commerce invite les associations ou ONG qui « dépêchent des individus dans les bars, restaurants, boutiques, supermarchés, marchés pour y opérer des contrôles relatifs aux conditions de vente et à la qualité des produits alimentaires, cosmétiques et d’entretien » à « mettre fin » à de telles pratiques au « risque du subir la rigueur de la loi ».

« (…) Conformément aux textes en vigueur, le contrôle des conditions de vente et de la qualité des produits mis en vente sur le territoire national est une mission dévolue exclusivement aux agents du Ministère de l’Industrie et du Commerce ; du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche ; du Ministère de la Santé ainsi que du Ministère en charge de l’environnement, mandatés à cet effet », a rappelé la ministre Alimatou Shadiya Assouman dans un communiqué en date du 30 novembre 2023.

La ministre a saisi l’occasion pour inviter les opérateurs économiques en particulier et les populations en général à dénoncer les auteurs de ces agissements à la Direction de la Concurrence, dans les Directions Départementales de l’Industrie et du Commerce et auprès des unités de la Police républicaine.

