Les clients de Dan Immobilia Corporation reçoivent leurs actes notariés

Le directeur général de la société Dan Immobilia Corporation Sarl Épiphane Maldini Bonou a procédé ce samedi 30 janvier 2021, à la remise des actes notariés aux clients. La cérémonie a eu lieu à Cotonou en présence des acquéreurs et du personnel de l’entreprise.

En activité depuis 10 ans, Dan Immobilia Corporation Sarl, continue de satisfaire ses clients. C’est ce qui fait d’elle, l’une des meilleures sociétés reconnues au Bénin dans le domaine de la promotion immobilière et bâtiment travaux publics.

En ce début d’année 2021, une vingtaine d’acquéreurs sont entrés en possession de leurs actes notariés (titre de propriété). « Ma joie est grande parce qu’elle jaillit du plus profond de moi-même, dûe aussi bien par la nature de la cérémonie qui nous réunit que par la qualité des personnes qui ont accepté de se joindre, par l’esprit de partage de fraternité, de communion et d’amour », a déclaré le directeur général Épiphane Maldini Bonou.

L’entreprise Dan Immobilia Corporation Sarl, poursuit-il, du haut de ses dix années d’expériences s’est mise au profit des Béninois et de la diaspora pour la satisfaction des besoins de chacun et de tous. « Le titre de propriété délivré ce jour constitue le meilleur en terme de sécurité en République du Bénin », ajoute l’ingénieur Bonou.

Pour faciliter la tâche aux citoyens dans leurs besoins en immobilier et BTP, la société a mis en place une application mobile disponible sur Play Store. L’application ‘’Dan Immobilia Corporation Sarl’’ permet de payer la parcelle, le loyer et la cotisation par mobile money ou carte bancaire. Le client peut également suivre ses projets de construction à distance sans se déplacer.

La cérémonie de remise des actes notariés a permis au directeur général d’exposer les avantages de cette application aux acquéreurs.

Achat, vente et gestion des biens immobiliers en toute sécurité

Dan Immobilia Corporation Sarl a pour objectif de faciliter l’achat, la vente et la gestion des biens immobiliers en toute sécurité avec des garanties aux Béninois et à la diaspora. Les acquéreurs n’ont pas manqué de témoigner du savoir-faire et du sérieux de l’entreprise.

« C’est une fierté pour moi de recevoir mon acte notarié que j’avais signé depuis chez le notaire. Je suis ravi de l’organisation de ‘’Dan Immobilia Corporation Sarl’’. C’est pour cette raison que je lui ai confié la construction de ma maison. Je suis allé sur le terrain, les travaux évoluent très bien », a confié l’acquéreur Ludovic Gbetin.

« J’ai entendu parler de la société sur une station de radio. J’ai donc entamé les démarches. Je ne regrette pas d’avoir acheté ma parcelle chez ‘’Dan Immobilia Corporation Sarl’’ », s’est réjouie dame Pulchérie Tolo.

Heureux d’entrer en possession de son titre de propriété, Charles Bonou invite toute personne désirant acheter une parcelle à se rapprocher de la société. « N’allez pas déposer votre argent ailleurs pour avoir des problèmes après. Faites confiance à ‘’Dan Immobilia Corporation Sarl’’ », exhorte-t-il.

‘’Dan Immobilia Corporation Sarl’’ permet à chaque Béninois d’avoir une parcelle peu importe son rang social.

A propos de Dan Immobilia Corporation Sarl

Créée en 2011 par l’ingénieur Epiphane Bonou, Dan Immobilia Corporation Sarl est spécialisée dans la promotion immobilière, la gestion locative de prestige, le Bâtiment Travaux Public (BTP) et étanchéité au Bénin et dans la sous-région. La particularité de la société, c’est la délivrance de l’acte notarié comme titre de propriété pour ses acquéreurs après achat de bien immobilier. En matière de BTP, avec plusieurs réalisations à son actif, elle offre des travaux de qualité, assure le suivi et le contrôle des chantiers.

La remise des actes notariés aux clients est un événement qui a lieu tous les trois mois.

Dan Immobilia Corporation Sarl a son siège à Fidjrossè, carrefour Adjaha en face de la banque BOA. La société a une agence à Porto-Novo, au quartier Houinmè à 100m d’Orabank.

Akpédjé A. Ayosso

