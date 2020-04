La mesure du port de masque largement respectée par les citoyens

Pas de confinement au Bénin, mais le citoyen qui doit sortir en cas de nécessité est tenu de porter son masque qu’il soit pied, à moto ou en voiture. Dans les villes du Bénin, on retrouve toutes sortes de masques.

Le masque subventionné par l’Etat au prix de 200 FCFA dans les officines de pharmacies est limité à deux par personne. Ledit masque doit être changé au moins toutes les 4 heures. Chaque pharmacie a été approvisionnée avec un stock de départ de 1000 masques par officine. Mais une spéculation sur les masques dans les pharmacies a été observée. Le gouvernement a très tôt rappelé les pharmaciens à l’ordre.

Tenant compte de tous ces paramètres, les Béninois se sont tournés vers le masque artisanal au risque d’être interpellés par les forces de défense et de sécurité.

Les couturiers, tailleurs et autres artisans sont sollicités par les citoyens pour une fabrication artisanale du masque. Pour la production de ces masques, des normes d’hygiène et de propreté, de choix des matériaux appropriés et de modèles doivent être prises en compte.

À cet effet, le ministère en charge de l’artisanat a sensibilisé et exhorté les artisans à jouer leur partition dans le strict respect des mesures gouvernementales. Les populations sont aussi sensibilisées sur comment bien porter son masque.

Le port du masque ne dispense pas de l’observance des gestes barrières et des mesures sanitaires. Il est donc indispensable d’appliquer les gestes barrières à savoir : se saluer sans se serrer la main ; se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ; respecter la distance sociale d’au moins 1m en tout lieu ; éviter les rassemblements et surtout tout déplacement non nécessaire en restant chez soi.

A.A.A

12 avril 2020 par