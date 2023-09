Les chapeaux pour le tirage au sort de la CAN 2023

Suite au nouveau classement FIFA rendu officiel ce jeudi 21 septembre 2023, les quatre différents chapeaux pour le tirage au sort de la CAN 2023 sont aussi connus.

Encore moins de quatre mois et le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 sera donné au pays des Éléphants. Si le tirage au sort aura lieu le 12 octobre prochain à Abidjan, on connait enfin les différents chapeaux. Il fallait en effet attendre le dernier classement FIFA pour déterminer les chapeaux. Et ce classement est tombé ce jeudi 21 septembre.

Découvrez donc les différents chapeaux pour le tirage au sort de la CAN 2023 :

Chapeau 1

Côte d’Ivoire (hôte)

Maroc

Sénégal

Tunisie

Algérie

Egypte

Chapeau 2

Nigeria

Cameroun

Mali

Burkina Faso

Ghana

RD Congo

Chapeau 3

Afrique du Sud

Cap-Vert

Guinée

Zambie

Guinée Équatoriale

Mauritanie

Chapeau 4

Guinée-Bissau

Mozambique

Namibie

Angola

Gambie

Tanzanie

J.S

21 septembre 2023 par ,