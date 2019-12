Les changements engendrés par la réforme du Franc CFA

Créé par décret le 25 décembre 1945, le Franc Colonies françaises d’Afrique (CFA) est devenu le "franc de la Communauté financière africaine" après les indépendances des années 1960. Macron et Ouattara ont annoncé ce samedi 21 décembre à Abidjan la fin prochaine du Franc CFA au profit de l’Eco. Une réforme monétaire qui change certaines modalités, mais des fondamentaux vont demeurer.

Annoncée pour 2020, la monnaie Eco sera utilisée au sein de l’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMOA) rassemblant 8 pays : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Pour le moment, les pays d’Afrique centrale ne sont pas concernés par cette monnaie.

La réforme initiée par les pays africains implique le changement de nom. Le Franc CFA qui longtemps perçu comme un symbole postcolonial va devenir ‘’Eco’’. L’Eco est le nom de la future monnaie unique des quinze pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Outre ce changement, la mise en place de cette monnaie annonce l’arrêt de la centralisation de 50% des réserves des pays concernés à la Banque de France conformément aux accords convenus.

La Banque centrale des Etats de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) va gérer la totalité de ses réserves de devises et les répartir auprès des diverses banques centrales partenaires de l’organisation dans le monde.

Au plan de la gouvernance, il sera procédé au retrait de la France des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente. Plus aucun représentant français ne siégera au Conseil d’Administration et au comité de politique monétaire de la BCEAO, ni à la commission bancaire de l’UMOA.

Des fondamentaux qui demeurent

L’Eco va maintenir une parité fixe avec l’Euro et sa garantie de convertibilité sera toujours assurée par la Banque de France. Elle est maintenue à 1 euro = 655,96 francs CFA, ceci dans le but d’éviter les risques d’inflation qui est présente dans d’autres pays d’Afrique.

S’agissant de la garantie, l’Elysée a soulignée que « « Si la BCEAO fait face à un manque de disponibilités pour couvrir ses engagements en devises, elle pourra se procurer les euros nécessaires auprès de la France », sous forme d’une « ligne de crédit ».

Selon Alassane Ouattara, président en exercice de l’UEMOA, « le maintien de cette garantie, en attendant l’Eco », permet d’éviter la spéculation et la fuite des capitaux.

Le lancement de l’Eco est officiellement prévu pour l’année 2020. Selon certains, il est peu probable que la mise en place de cette monnaie soit effective en 2020. Il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les critères de convergence.

« Le franc CFA a été un outil essentiel, mais nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses afin de consolider notre dynamique de croissance, préserver le pouvoir d’achat de nos populations », a confié le président ivoirien Alassane Ouattara précisant qu’il s’agit d’une « décision prise en toute souveraineté ».

Akpédjé AYOSSO

