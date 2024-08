Les caractéristiques du nouveau marché moderne de Cococodji

Le nouveau marché moderne de Cococodji à l’instar de plusieurs autres marchés modernes construits dans le cadre du Programme d’action du gouvernement (PAG) va bientôt ouvrir ses portes. L’infrastructure réalisée pour le bonheur des usagers dispose d’une capacité d’accueil estimée à près de 2000 places.

Le nouveau marché moderne de Cococodji, construit dans le cadre du vaste programme de construction de marchés modernes et régionaux, est érigé sur un domaine de 4 ha. L’infrastructure réalisée au bord de la route Cotonou - Ouidah à hauteur du Carrefour Gbôdjê, est constituée de 𝟯 𝗯𝗹𝗼𝗰𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝟯 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅. Elle dispose d’une gare routière, d’une zone de vente d’animaux vivants, près de 2000 espaces de vente (étalages et boutiques respectivement 5 m2 et 10m2), des boucheries, des poissonneries, des restaurants, une infirmerie, un bloc administratif etc.

L’ouvrage en cours d’achèvement sera bientôt ouvert pour le bonheur des usagers.

