Les cantines scolaires du Bénin sous les projecteurs à Rome

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a ouvert, ce lundi 20 juin 2022, à Rome (Italie), les travaux de son Conseil d’Administration. Une délégation béninoise conduite par la vice-présidente Mariam Chabi Talata prend part aux assises.

Une délégation du Bénin composée de la vice-présidente Mariam Chabi Talata et du Ministre des enseignements maternel et primaire Karimou Salimane est à Rome depuis dimanche 19 juin 2022. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’agence onusienne spécialisée sur les questions alimentaires notamment le soutien alimentaire aux plus défavorisés sur la planète tient, en effet son Conseil d’Administration.

Ce sera l’occasion pour les représentants du Bénin de présenter aux 36 pays membres du Conseil d’Administration du PAM, le programme béninois des cantines scolaires financé par le gouvernement du président Patrice Talon et mis en œuvre par le PAM-Bénin.

Le Programme National d’Alimentation Scolaire (PNASI) est axé sur la production locale.

