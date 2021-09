Les candidats invités à consulter les listes d’inscription

Le concours de recrutement de cent (100) auditeurs de justice annulé pour des cas de tricherie sera repris les 6 et 7 septembre 2021.

Les listes d’inscription au concours peuvent être consultées sur le portail web du Ministère du Travail et de la Fonction publique à l’adresse www.travail.gouv.bj ou dans les directions départementales du travail et de la fonction publique à partir du mercredi 29 septembre 2021, selon un communiqué du Ministère du Travail et de la Fonction publique.

Les candidats concernés sont ceux qui s’étaient inscrits régulièrement pour la session annulée des 12 et 13 décembre 2020.

Les compositions au concours de recrutement de cent (100) auditeurs de justice se dérouleront les 6 et 7 septembre 2021 au Lycée Technique F. M Coulibaly de Cotonou, centre unique.

M. M.

27 septembre 2021