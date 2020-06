Les candidats du CAP planchent ce lundi

Lancement officiel de l’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) ce lundi 22 juin 2020 par le ministre Mahougnon Kakpo.

4875 candidats planchent pour l’examen du CAP au Lycée Technique de Bohicon. Les candidats composent dans les options telles que : Sciences et Techniques Industrielles (STI), Enseignement Familial et Social (EFS), Hôtellerie, Restauration (HR) et Sciences et Techniques des Métiers d’Art (STMA).

L’examen de fin d’année du CAP a connu un taux d’accroissement de 1,92% soit 4875 candidats inscrits contre 4783 candidats en 2019. Ils sont répartis comme suit : STI : 4241 candidats, HR : 560 candidats, EFS : 33 candidats, STMA : 41 candidats.

A.A.A

