Les autorités appelées à prendre des mesures

Suite au décès d’une vendeuse ce week-end devant le marché Sègbohoué, dans la commune de Kpomassè, les autorités sont appelées à prendre des mesures afin de limiter les accidents sur la route Cotonou-Lomé.

Le week-end dernier une vendeuse de noix de coco vertes a été renversée par un motocycliste alors qu’elle traversait la voie pour rejoindre le côté opposé du marché Sègbohoué.

Selon les témoins de la scène, le motocycliste roulait à une grande vitesse et n’a pu freiner à temps. La victime a rendu l’âme à l’hôpital de Zone de Comè.

Suite à un accident qui s’était produit au même endroit il y a deux ans, des cadres de la localité avaient entrepris des démarches en direction de la Police Républicaine pour obtenir l’erection de dos d’âne depuis la première plaque indiquant Sègbohouè jusqu’à la dernière marquant la fin de la traversée du village. Mais il leur avait été ecpliqué que ce n’était plus possible en raison du fait que même les dos d’âne installés depuis Ouidah jusqu’à Oussa puis après à Agbanto sur le même tronçon constituaient des entraves à la fluidité de la circulation dans le corridor international et que la tendance était à leur suppression. Par ailleurs, les dos d’âne sont sont responsables de nombreux accidents surtout pour les motocyclistes, qui ne les voient pas la nuit et culbutent dessus.

Les autorités pourraient procéder à l’installation de ralentisseurs et autres aménagements aux abords du marché pour éviter les accidents et sauver des vies humaines.

A.A.A.

1er décembre 2020 par