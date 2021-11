Les auteurs de la bastonnade d’une veuve de 60 ans à Bopa en prison

Les personnes impliquées dans la bastonnade d’une veuve de 60 ans et de son jeune amant surpris en plein ébats sexuels ont été déposées en prison.

Placés en détention provisoire successivement au commissariat de Bopa et de Comè, le séjour carcéral de sept (07) dignitaires de culte ‘’Zangbeto’’ et d’un (01) chef village de Ouassa Kpodji, arrondissement de Possotomè dans la commune de Bopa va se poursuivre. Les sept dignitaires et le chef village ont été déposés à la prison civile de Lokossa à l’issue de leur présentation, la semaine dernière, au Procureur de la république près le Tribunal de deuxième classe de Comè.

Le juge après avoir écouté les deux amoureux a décidé de les relâcher. L’audience se tiendra dans les prochains jours.

Les faits remontent au début du mois de novembre 2021. Les mis en cause ont été interpellés à la suite de la bastonnade d’une veuve âgée de 60 ans et d’un jeune homme surpris en plein ébats sexuels. Selon les témoignages, les deux tourtereaux ont été battus sur la place publique sous les ordres des dignitaires en vertu d’une pratique qui interdisait ces genres de relations dans la localité.

