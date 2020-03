Les audiences suspendues à la Cour Constitutionnelle

Pour éviter la propagation du coronavirus au Bénin, la Cour constitutionnelle a par communiqué en date du lundi 16 mars 2020 signé du secrétaire général Gilles Badet suspendu les audiences jusqu’à nouvel ordre.

La décision a été prise afin de réduire le risque de contamination et de propagation de l’épidémie du Covid-19.

Le ministre de la santé a annoncé ce lundi, un cas confirmé du coronavirus dont l’état clinique est stable et rassurant. C’est un homme burkinabé âgé de 49 ans, rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020 qui n’a respecté pas les mesures d’auto-isolement prescrites à l’aéroport. Les personnes ayant été en contact avec le sujet sont en cours d’identification au Benin comme au Burkina Faso et feront l’objet d’un suivi rigoureux.

La population béninoise est appelée à appliquer rigoureusement les mesures d’hygiène en vigueur et largement diffusées.

Akpédjé AYOSSO

16 mars 2020 par