Les assurances du gouvernement sur la réhabilitation du stade de Cotonou

Le Porte-parole du Gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur les nouveaux travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d’entrainement du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou annoncés en Conseil des ministres. C’est ce dimanche 20 octobre 2024, lors d’une émission sur la chaine de télévision Esae TV.

En Conseil des ministres le mercredi 16 octobre 2024, le gouvernement béninois a annoncé des travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d’entrainement du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Ces travaux interviennent pour « tenir compte des observations formulées par la Confédération africaine de Football en vue d’assurer l’homologation de ce stade et lui permettre de recevoir de nouveau des matchs internationaux ». Il s’agit d’une deuxième réhabilitation après celle effectuée par les partenaires chinois en 2021. Le stade a accueilli quelques compétitions officielles après la première rénovation. Début 2024, il a été annoncé le déclassement du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou par la CAF.

Selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji, des experts internationaux ont été sollicités pour identifier les points d’attention des travaux de réhabilitation. « Cela a pris un peu de temps parce qu’il fallait être sûr que le diagnostic est bien posé. Le gouvernement a fini par stabiliser le cahier des charges autour des axes de réhabilitation qu’il faut envisager au niveau de ce stade », a -t-il. Les points de faiblesses relevés par la CAF portent essentiellement sur des questions de pelouse.

A l’en croire la contractualisation pour les nouveaux travaux est faite avec un groupe réputé. L’une des garanties que nous avons, informe-t-il, c’est que le groupe qui conduit ces travaux veillera à l’entretien de l’infrastructure pendant un an. « Pendant ce temps, le ministère des sports aura pris le temps lui-même de mettre en place un modèle de suivi régulier de cette infrastructure pour que plus jamais, il ne soit dit que notre principal stade au jour d’aujourd’hui soit déclassé par les instances continentales ou mondial de football », a ajouté Wilfried Houngbédji. Les nouveaux travaux sont financés sur fonds propres de l’Etat béninois. Le Secrétaire Général Adjoint souligne qu’avec cette nouvelle réhabilitation « nous aurons le temps de profiter le plus longtemps possible de ce qui aura été fait ».

A.A.A

21 octobre 2024 par ,