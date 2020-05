Figure emblématique de la musique béninoise, Assa Cica est décédé le vendredi 22 mai 2020 à l’âge de 70 ans. Le défunt après des années de gloire a connu finalement la mendicité et la déchéance. Sur la chaîne Bi News ce dimanche 31 mai 2020, l’artiste Richard Flash, invité de l’émission Diagonale s’est prononcé sur le décès de Assa Cica.

L’artiste Richard Flash a appris la disparition de Assa Cica avec beaucoup de tristesse comme les acteurs du monde culturel béninois et les fans. « Moi personnellement, je savais qu’on allait en arriver là parce que ça fait très longtemps qu’il était malade », a-t-il affirmé.

Selon Richard Flash, les artistes du Bénin sont dans la mendicité tous les jours parce que le public béninois est un ‘’public assassin’’. « C’est le public qui achète les œuvres pour que l’artiste puisse vivre, c’est le public qui va au concert pour que l’artiste puisse vivre. On n’a pas un public comme cela au Bénin », argumente Richard Flash.

Lorsqu’on paie des miettes à chaque fois à un artiste pour une prestation alors que les artistes étrangers sont payés plus cher, « on a comme l’impression qu’on est en train de les tuer déjà à petit feu ». D’après lui, « les artistes sont déjà morts de leur vivant ».

Face à cela, souligne Richard Flash, les artistes doivent prendre leurs responsabilités. « L’artiste même doit prendre ses responsabilité pour savoir que quand je suis dans la gloire qu’est-ce que je fais pour assurer mes arrières (...) », se demande-t-il.

Il a également parlé de la qualité des productions, l’organisation du secteur et la gestion des redevances. A l’en croire, c’est la qualité des œuvres qui détermine l’artiste. Il est aussi primordial pour chaque artiste de savoir associer le show et le business. « Je refuse de jouer quelque part pour 500.000 FCFA alors que j’ai besoin d’argent pour ma fierté personnelle. Je refuse parce que j’ai envie qu’on me paye 1 million ou 1 million 500.000 FCFA. (...) On peut aussi innover et faire d’autres activités », a-t-il déclaré.

