Les apprenants reprennent les cours le lundi 11 mai

En Conseil des ministres ce mercredi 8 avril 2020, le gouvernement béninois a procédé au réaménagement du calendrier scolaire 2019-2020. La période des congés du deuxième trimestre est prorogée jusqu’au dimanche 10 mai 2020. Les apprenants reprennent donc les cours le lundi 11 mai 2020.

Cliquer pour lire la décision

Sur la base de ce réaménagement, les dates des différents examens ont été modifiées. Elles sont fixées respectivement comme suit : CEPE lundi 6 juillet 2020 ; Bepc : lundi 13 juillet 2020 ; Baccalauréat : lundi 20 juillet 2020.

Les vacances scolaires sont fixées au vendredi 24 juillet 2020 après les cours de l’après-midi. La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour le 28 septembre 2020.

En attendant la reprise des cours le lundi 11 mai 2020, les établissements maternels et primaires, secondaires et universitaires publics et privés, confessionnels et étrangers resteront fermés sur toute l’étendue du territoire national. Cette mesure du gouvernement est prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

A.A.A

8 avril 2020 par