Les agents du CNPMS vivent le calvaire

Les travailleurs du Centre National de Production des Manuels Scolaires (CNPMS) souffrent le martyre depuis la cessation et la dissolution de la structure.

Cri de détresse des agents du Centre National de Production des Manuels Scolaires (CNPMS). Depuis juin 2022, cet établissement public à caractère social culturel et scientifique sous la tutelle du ministère des Enseignements Maternel et Primaire n’existe plus. Le gouvernement béninois a décidé de la cession des activités et de la dissolution de la structure. Les agents font face à 12 mois d’arriérés de salaire et ne savent plus à quel se vouer. Difficile aux pères de famille d’assumer leurs obligations familiales. Pour l’agent Arnaud Houénou du CNMPS, le gouvernement aurait pu trouver des solutions palliatives avant de prendre la décision de dissolution.

Il appelle le Chef d’Etat à l’aide. « Nous avons élu le président Talon pour le bien-être de tous les Béninois sans distinction aucune. Je demande humblement la clémence du chef de l’Etat de s’impliquer personnellement pour nous aider à trouver une solution rapide, afin que nous travailleurs dudit centre, retrouvions la quiétude et la paix du cœur pour le bonheur de nos familles respectives », confié Arnaud Houénou.

Le CNMPS a été créé dans le cadre d’une coopération entre le Bénin et l’Allemagne. Il avait entre autres pour mission de produire des manuels scolaires et universitaires ; des fiches et documents pédagogiques à l’usage des élèves et des enseignants, des feuilles de tous examens et concours, des cahiers de tous genres ; tous autres travaux d’imprimerie.

A.Ayosso

22 décembre 2022