Les agents communaux formés sur la sécurité routière

La Direction Départementale des Infrastructures et des Transports (DDIT) sensibilise les acteurs communaux sur les comportements à adopter pour éviter les accidents. C’est à travers une formation organisée mercredi 14 juillet 2021 à la mairie de Bohicon.

Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route dans la commune de Bohicon, une formation a été donnée aux agents communaux à l’hôtel de ville. C’est en présence du Maire de la Commune de Bohicon de son Premier Adjoint, du Secrétaire Général de la Mairie, ainsi que du Chef service Techniques de la Mairie et des responsables impliqués dans cette lutte.

À l’ouverture de l’atelier, mercredi 14 juillet 2021, le maire de la commune de Bohicon Rufino d’Almeida a fait savoir son engagement et sa détermination à mettre fin à certains comportements dont le chargement hors parc ainsi que le stationnement anarchique des camions.

Une présentation sur le code de la route, sur les stationnements anarchiques, les dispositions à prendre par le conducteur en cas de panne, le délai de stationnement des véhicules et les alertes dont ces derniers doivent faire usage pour signaler leur panne et éviter les accidents a été présentée aux participants.

Les outils essentiels que doivent utiliser les conducteurs pour la sécurité non seulement d’eux mêmes mais aussi des autres usagers de la route ont été également présentés.

