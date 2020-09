Les adieux de Talon à l’ambassadrice Brumeaux

En fin de mission en République du Bénin, Véronique Brumeaux, Ambassadrice de la République Française au Bénin est reçue en audience, mercredi 2 septembre 2020, par le Chef de l’Etat Patrice Talon. L’audience s’est tenue en présence du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci.

Le bilan de quatre années de coopération entre la France et le Bénin est passé en revue au cours de l’audience avec le chef de l’État.

Le Bénin a bénéficié de l’appui de la France dans les domaines de l’éducation des enfants en général et de la scolarisation des filles en particulier, de la formation professionnelle des jeunes, des projets d’assainissement pluvial, du développement de l’agriculture, des projets touristiques, de la rénovation de sites et de restitution des œuvres culturelles, de la construction d’infrastructures et de réseaux électriques pour les populations, a rappelé le diplomate français.

Véronique Brumeaux a remercié le Chef de l’Etat, le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ainsi que l’ensemble du gouvernement pour leur disponibilité et l’excellente qualité des rapports durant son séjour au Bénin.

