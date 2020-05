Les actions phares de Rufino d’Almeida pour Bohicon

Candidat aux élections communales 2020 sur la liste du Bloc Républicain (BR), Me Rufino d’Almeida, directeur de cabinet du Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement compte engager la ville de Bohicon sur le chemin du développement une fois élu.

Me Rufino d’Almeida a de grandes ambitions pour sa ville Bohicon. Ses actions phares envisagées sont entre autres : l’accès à l’eau portable, à l’énergie électrique, une meilleure formation des jeunes, la promotion de la coopération internationale, l’accès des femmes aux micros crédits.

A cela s’ajoutent l’accès aux soins de santé, la construction des écoles, l’accélération des opérations de recasement, la scolarisation des filles, l’éclairage public et l’accompagnement des acteurs économiques de Bohicon. Il s’agit de mettre en place une mairie proactive qui accompagne ses administrés.

« Nous allons œuvrer à ce que les initiatives prises au niveau national puissent avoir des répercussions au niveau local à Bohicon », a promis le candidat du BR.

Pour cela, Rufino d’Almeida a l’ambition « de faire gagner la liste du BR dans le deuxième arrondissement de Bohicon et ensuite dans les tous arrondissements ».

L’autre ambition, c’est « de faire en sorte que le futur maire de Bohicon soit issu du Bloc Républicain ».

Les élections communales sont l’occasion de propulser la ville carrefour au développement, a-t-il expliqué.

Me Rufino d’Almeida invite les populations de Bohicon et environs à voter massivement pour le Bloc Républicain le 17 mai prochain.

A.A.A

6 mai 2020 par