Les acteurs intersectoriels impliqués dans le renseignement outillés à Bohicon

La Direction générale de l’Observatoire de la famille, de la femme et de l’enfant (Offe) a convié du 9 août au 11 août 2022 à Bohicon, les acteurs intersectoriels (police, santé, travail, enseignements, Ong, CAPE...) impliqués dans le renseignement et la gestion du SIDoFFE-NG à un atelier de renforcement de capacités sur l’utilisation de la base. L’objectif de cet atelier financé par l’Unicef est d’outiller davantage ces acteurs pour une plus grande complétude et une meilleure qualité des données générées par le système. Il s’agit une fois encore de conforter la position du SIDoFFE-NG comme principal outil de renseignement et d’information sur les cibles bénéficiaires de l’action sociale au Bénin et de renforcer le leadership du Ministère des affaires sociales et de la microfinance (MASM).

La session qui a pris fin ce jeudi 11 août 2022, a permis aux directeurs départementaux des différents secteurs et aux responsables d’Ong et CAPE ainsi que leurs points focaux d’être informés entre autres sur le SIDoFFE-NG, ses outils de collecte, le fonctionnement du mécanisme intersectoriel, le circuit et les acteurs de collecte et de remontée des données, l’extraction, l’exploitation et la visualisation web des données.

Il est attendu des participants qu’ils fassent de l’alimentation du système une priorité pour une fiabilité des statistiques générées.

Juliette Mitonhoun

11 août 2022 par