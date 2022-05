Les acteurs des filières aquaculture, ananas et manioc équipés

Dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes nationaux de développement des filières, un important lot de matériels et d’équipements agricoles a été remis aux acteurs des filières ananas, aquaculture, manioc et riz en fin de semaine écoulée. Il s’agit d’une action de l’Agence territoriale de développement agricole (ATDA pôle 7) qui regroupe les départements de l’Ouémé, du Littoral, de l’Atlantique et du Mono.



Les acteurs des filières ananas, aquaculture, manioc et riz de l’ATDA pôle 7 sont désormais équipés. L’Agence territoriale de développement agricole a mis à leur disposition du matériel et des intrants agricoles. D’une valeur estimée à 720 millions de francs CFA, il est composé d’engrais NPK, d’herbicide sélectif ananas ainsi que de kits de matériels et équipements de transformation d’ananas en jus à 57 petites unités.

Des pulvérisateurs électroniques pour les multiplicateurs de rejets d’ananas ont été également remis.

Les acteurs de la filière aquaculture ont bénéficié de kits de distribution de poisson, d’élevage et d’aliments poisson. Des tricycles, des bacs et cuves piscicoles, des aérateurs solaires et électriques ainsi que des congélateurs ont été mis à leur disposition afin de faciliter la distribution du poisson dans les grandes villes de consommation.

Les acteurs de la filière manioc quant à eux ont reçu du matériel végétal de plantation capable d’impacter 20 multiplicateurs de boutures de manioc.

Enfin, deux coopératives productrices de riz ont bénéficié d’une offre de mécanisation pour la préparation du sol.

Cet appui aux acteurs de ces différentes filières s’inscrit dans la politique agricole du gouvernement, destinée à assurer la sécurité alimentaire des populations.

