Les acteurs de la commande publique se familiarisent avec les nouveaux outils de la BOAD

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a organisé 25 octobre 2024, une session de formation sur ses nouvelles politiques et procédures de passation de marché, en faveur des acteurs de la commande publique du Bénin.

Inspirées des meilleures pratiques et des standards internationaux, et prenant en compte les directives communautaires sur la commande publique, ces nouvelles politiques et procédures matérialisent les efforts de la Banque pour se doter d’outils performants, contribuant à l’efficacité de ses interventions.

L’objectif de la session de formation était de permettre aux acteurs de la commande publique de se familiariser avec ces nouveaux outils mis au point par la Banque, dans la perspective d’améliorer les taux de décaissement et d’absorption des crédits alloués aux Etats. La session s’est articulée autour de trois modules : la présentation des politiques et procédures de passation des marchés de la Banque ; la présentation des dossiers-types d’appel d’offres et des divers canevas ; et la présentation des politiques et procédures de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption de la BOAD.

Pour rappel, les engagements de la Banque au Bénin, se chiffraient, au 30 septembre 2024, à 1 185 milliards de F CFA, soit 13% de ses engagements totaux, le hissant, après la Côte d’Ivoire et le Sénégal, au 3ème rang des pays bénéficiaires des financements de la BOAD.

A propos de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Depuis le 15 octobre 2023, la Banque co-préside avec Bancoldex, la Banque Colombienne de développement des affaires et de l’exportation, l’International Development Finance Club (IDFC), qui rassemble 26 banques nationales, régionales et bilatérales de développement du monde entier.

