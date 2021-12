Les TD payants interdits dans les écoles

Interdiction des Travaux Dirigés (TD) à titre payant dans toutes les classes du primaire et des sections de la maternelle.

C’est à travers une note en date du 8 décembre 2021 que le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a interdit une « pratique » de « marchandisation de l’éducation » en cours dans bon nombre d’écoles primaires et dans certaines écoles maternelles. « (…) L’organisation des travaux dirigés à titre payant est érigée anormalement en une tradition. De la sorte, c’est curieusement l’enseignant titulaire d’une classe ou section donnée qui organise encore les soi-disant travaux dirigés et fait habilement obligation à tous ses apprenants d’y prendre part contre le paiement d’un montant fixé au gré de ses fantaisies », a déploré le ministre. « C’est pour cela que, pour compter de ce jour, le recours auxdits travaux est formellement interdit dans toutes les écoles primaires et maternelles », a martelé Salimane Karimou, ministre des enseignements maternel et primaire.

M. M.

10 décembre 2021 par