Les Soglo sous les bannières des FCBE

La Renaissance du Bénin (RB) aile Soglo sera aux prochaines communales et municipales. La formation politique de l’ex président Nicéphore Soglo et de sa famille ne veut pas se faire conter cet évènement, après avoir raté les dernières législatives. Soglo et les siens vont chercher à prendre, le contrôle de la municipalité de Cotonou, après l’éviction de son fils Lehady.

Ne disposant pas du certificat de conformité prouvant son existence légale, le parti entend faire chemin avec les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Une alliance qui suscite des interrogations quand on sait que les deux partis étaient de la Résistance nationale, et que depuis quelques temps, les FCBE ont tourné dos aux autres partis opposés aux actions du président Patrice Talon.

F. A. A.

9 février 2020 par