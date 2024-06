Les Nigériens interpellés à Semé attendus devant le procureur

Les cinq ressortissants nigériens interpellés sur la plateforme de Sèmè-Kpodji mercredi 07 juin dernier seront bientôt présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

L’enquête ouverte après l’interpellation de 5 Nigériens sur le site du Pipeline Bénin/Niger à Sèmè-Kpodji est presque achevée. Les mis en cause, dont la directrice adjointe de Wapco Niger, seront présentés à la CRIET ce mercredi 12, ou au plus tard jeudi 13 juin 2024, selon RFI. On leur reproche de s’être introduits frauduleusement sur la plateforme du Pipeline à Sèmè. Deux des mis en cause avaient sur eux de faux badges au moment de leur interpellation.

F. A. A.

12 juin 2024 par ,