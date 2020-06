Les Nations-Unies appuient le gouvernement du Bénin

Les agences du système des Nations-Unies au Bénin (SNU) ont procédé dans la matinée de jeudi à la cérémonie de remise officielle d’équipements aux écoles à cantines scolaires au complexe scolaire ’’ Belles-rives’’ à Kraké dans la commune de Sèmè-Podji. C’était à l’occasion d’une visite conjointe de terrain des chefs des agences du système. Cet appui s’inscrit dans le cadre du soutien du SNU aux efforts du gouvernement dans le cadre de la riposte face à la maladie de la Covid-19 dans le secteur de l’éducation.

D’un coût global de 164 millions de francs CFA, les équipements essentiels de prévention du Coronavirus remis par le coordonnateur du Système des Nations-Unies Siaka Coulibaly, aux écoles à cantines scolaires sont constitués entre autres : de plus de 7000 dispositifs de lave-mains ; 400 bidons de stockage d’eau pour favoriser l’accès à l’eau dans 100 écoles ; 929 cartons de savons ; 100.000 affiches de sensibilisations sur la Covid-19 et 05 bidons de 50 litres de savon liquide.

Ce geste qui vient à point nommé pour les bénéficiaires en cette période de crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 est destiné à l’ensemble des écoles à cantines scolaires mais « avec un focus sur les départements de l’Alibori, du Borgou et de l’Atacora », a expliqué Siaka Coulibaly, ce jeudi lors d’une visite conjointe de terrain effectuée par l’ensemble des chef des agences du SNU au complexe scolaire belles-rives de Kraké, dans la commune de Sèmé-Podji.

La mise à disposition de bidons de stockage d’eau en faveur des écoles ayant des difficultés d’accès à l’eau, du savon ainsi que 7000 dispositifs de lave-mains dans les écoles va faciliter en cette période de Covid-19, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon par l’ensemble des usagers de l’école. Un geste très apprécié par le ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou.

« Dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire mondiale de la Covid-19, les équipements, objets du don contribueront à coup sûr à garantir et à renforcer le droit des enfants à l’alimentation, à l’éducation et à la santé, a-t-il déclaré.

Le SNU compte inscrire les interventions à venir dans une approche intégrée qui prend en compte l’éducation, la santé et les autres activités de développement dans la vision d’atteindre les Objectifs de développement durable ODD4 relatifs à l’éducation de qualité.

Le PAM fait de l’école un lieu sûr pour les enfants

Pour assurer la gestion du programme des cantines scolaires à travers un bien-être afin de maintenir les enfants à l’école en cette période sensible de lutte contre la Covid-19, le PAM a apporté 929 cartons de savons pour renforcer le lavage des mains dans les écoles. Une belle surprise, dira le directeur du complexe scolaire Belles-Rives de Kraké lors de la visite.

Selon le représentant résidant du PAM, le lavage des mains à l’eau et au savon est l’une des activités d’hygiène déjà intégrée à la mise en œuvre du programme des cantines scolaires. Aujourd’hui, face à la Covid-19, plusieurs défis s’imposent à l’agence. Il s’agit dans l’immédiat d’assurer la continuité des repas scolaires aux enfants même si les écoles sont réduites actuellement aux élèves des classes du CM2.

Au regard des mesures prises par le gouvernement pour sauver l’année scolaire en cours, le coordonnateur du SNU pense que « les modalités et les mesures prises par le gouvernement pour la reprise de l’école permettent d’une part, d’assurer la continuité des enseignements pédagogiques pour l’année scolaire 2020 et d’autre part, de permettre également aux enfants d’accéder à l’éducation tout en préservant leur santé face à la Covid-19 ».

Le ministère de la santé a été la première étape de la tournée de la délégation onusienne conduite par Siaka Coulibaly.

Le SNU a offert du matériel de protection et d’autres équipements dont 4 tentes de types Wiikhall d’un montant de 199 millions FCFA. Ces équipements sont essentiellement composés du matériel de protection du personnel soignant pour le centre de traitement de la Covid-19 dans les départements du Borgou et de l’Alibori et d’autres équipements sanitaires pour les centres de santé en accompagnement aux actions du gouvernement.

Les matériels ont été officiellement remis au ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

Juliette MITONHOUN

