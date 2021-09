Les Journées pédagogiques démarrent le 09 septembre

Les journées Pédagogiques Nationales de Réflexion et de Concertation (Jpnrc) sont organisées du jeudi 9 au vendredi 10 septembre 2021 dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022.

Les directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle ont été informés de l’organisation des journées Pédagogiques Nationales de Réflexion et de Concertation du jeudi 9 au vendredi 10 septembre 2021. Dans le cadre de ces journées, les enseignants sont invités à se faire vacciner.

« Vous êtes donc invités conformément aux instructions issues du Conseil des ministres du 1er septembre visant à faire face à la persistance de la pandémie de la Covid-19, à sensibiliser les responsables administratifs et pédagogiques des collèges et lycées d’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle et les enseignants de vos départements respectifs à se faire vacciner », indique le communiqué en date du 06 septembre 2021.

