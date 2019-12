Un forum de concertation sur les enjeux des infox en période électorale est ouvert ce mardi 17 décembre, à l’Hôtel Noah Garden à Cotonou. Initiative de Canal France International ( CFI),plusieurs acteurs politiques, d’organisation de la société civile et des médias prennent part à ce forum qui va durer trois jours (17 -19 décembre 2019).

Le forum de concertation sur les enjeux des infox est un module du projet « Vérifox Afrique » de Canal France International ( CFI) en partenariat avec « France 24 » et « Les Observateurs ».

C’est un programme destiné aux médias africains pour les outiller à lutter contre le phénomène de prolifération des fausses informations, particulièrement en période électorale.

A l’ouverture du forum rehaussé par la présence du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication (HAAC), Prosper Moretti, même s’il s’est montré très réservé, a tout de même salué l’initiative.

« Lutter contre les infox en période électorale ». C’est le sujet qui va meubler les débats durant les trois jours d’échanges. Ensemble, les participants échangeront leurs connaissances sur le sujet et apprendrons par la même occasion à s’assurer de la véracité des informations. Plusieurs communications et partages d’expériences meubleront ces journées d’échanges.

Le projet « Vérifox Afrique » est prévu pour trois pays que sont le Bénin, le Burkina-Faso et la Côte d’Ivoire. Son but est de contribuer à un débat démocratique équilibré en période, grâce à l’accès à des informations objectives, fiables et indépendantes.

Après le forum de concertation sur les enjeux des infox qui est la première activité du projet, les 5 médias retenus suivront des formations.

Le projet « Vérifox Afrique » s’étend sur une période de 14 mois.

Marcel HOUETO

17 décembre 2019 par