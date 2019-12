Les FCBE se retirent de la « Fausse Résistance »

Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ne sont plus membres de la Résistance au Bénin (le regroupement des formations politiques illégales opposées au régime du président Patrice Talon).

L’ex ministre de Boni Yayi, Théophile Yarou, a annoncé la nouvelle au cours de l’émission Diagonale de Bi News.

Selon l’ancien ministre, au sein de la Résistance, il y a plusieurs formations politiques et plusieurs personnalités politiques qui avaient chacune en ce qui la concernait, un objectif précis. Sur instruction du bureau politique du parti de l’ex chef d’Etat, les responsables avaient invité l’ensemble des formations politiques pour définir un objectif précis pour la Résistance. Mais malheureusement, les responsables des différentes formations politiques ne sont pas parvenus à s’entendre sur un objectif. Et s’il n’y a pas les mêmes objectifs, inutile de continuer à faire la même lutte, d’où le retrait des FCBE de la Résistance, a expliqué Théophile Yarou. Un retrait qui s’explique par l’absence du parti aux dernières rencontres organisées par la Résistance dans certaines villes du pays.

M. Yarou a rappelé que la décision des FCBE de se retirer de la Résistance est venue avant les évènements des 1er et 02 mai derniers à Cotonou. « La Résistance n’est rien d’autre que la CDD (la Coordination pour la défense de la démocratie) », a souligné l’ancien ministre rappelant que c’est l’entrée du parti Restaurer l’Espoir (RE) de l’ex ministre de la défense, Candide Azannaï, au sein de la CDD, qui a conduit au changement de nom, et provoqué la sortie de l’Usl (Union sociale libérale) de Sébastien Ajavon.

Théophile Yarou a par ailleurs précisé que les FCBE sont une formation politique qui s’inscrit dans une logique alternative au régime du président Patrice Talon, donc de l’opposition.

Désormais à l’écart de forces de la Résistance, elle saura organiser son combat politique pour les prochaines joutes électorales.

F. A. A.

