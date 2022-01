Les FCBE réitèrent leur attachement à la paix et la cohésion nationale

Le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a tenu ce samedi 22 janvier 2022 à son siège à Cotonou, sa première session ordinaire de l’année 2022. Les membres du bureau exécutif national au cours de cette rencontre ont fait le bilan de l’année écoulée, et réaffirmer l’appartenance de la formation politique à l’opposition béninoise.

Dans son adresse, le secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Hounkpè a réaffirmé l’attachement de la formation politique à la paix, et la cohésion nationale. « Nous rejetons toute forme de violence, même dans les propos », a-t-il souligné avant de préciser que le parti n’est pas dans « des manœuvres de coup d’État ».

En réponse à ceux qui estiment que l’opposition est en lambeau face au chef de l’État, Paul Hounkpè fait savoir que si hier il était impossible de se parler et de se voir, qu’aujourd’hui, acteurs politiques de l’opposition et de la mouvance se voient et se parlent.

Le trait d’union relève-t-il, est que FCBE est chef de file de l’opposition.

Cette première session ordinaire des FCBE fait suite à la réunion du bureau politique national tenu ce vendredi 21 janvier 2022.

F. A. A.

23 janvier 2022 par