Les Etats réaffirment leur soutien à la paix et à la sécurité au Sahel

Les pays sahéliens et voisins ainsi que les partenaires internationaux se sont réunis pour échanger sur la situation au Sahel à la veille du Sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine. Dans une déclaration conjointe rendue publique, ce jeudi 17 février 2022, ils ont réaffirmé leur soutien à la paix et à la sécurité au Sahel et en Afrique de l’Ouest et à la lutte contre la menace terroriste.

« Nous restons déterminés à soutenir le Mali et sa population dans leurs efforts pour obtenir une paix durable et la stabilité, ainsi que pour combattre les menaces terroristes au Sahel », ont déclaré les pays sahéliens et voisins ainsi que les partenaires internationaux. Ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le partenariat pour faire face à tous les défis posés par l’activité des groupes armés terroristes au Sahel. Ils ont exhorté les autorités maliennes à achever la période de transition et à organiser des élections libres, équitables et crédibles.

Afin de trouver une solution en faveur de la stabilité et du développement du Mali et de toute la région, les Etats exhortent les autorités maliennes à réengager un dialogue constructif avec la CEDEAO et l’Union africaine, au plus haut niveau. Lire l’intégralité de la déclaration.

