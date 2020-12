Les États-Unis Encouragent l’Engagement des Jeunes pour les Droits de l’Homme

En prévision de la Journée des Droits de l’Homme, le Gouvernement des États-Unis soutient la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) pour impliquer et éduquer les jeunes béninois sur les droits de l’Homme et leurs responsabilités en tant que citoyens béninois.

Par le biais de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), les États-Unis accompagnent la CBDH dans le développement de ses activités pour la jeunesse, l’engagement civique et l’éducation aux droits de l’homme pour :

●​Éduquer les jeunes béninois sur le civisme et les droits de l’homme en développant des ressources éducatives et en organisant trois ateliers à Cotonou, Parakou et Bohicon en 2021. Ces ateliers seront conçus à partir de commentaires recueillis lors de discussions de groupe avec des jeunes leaders dans chaque ville.

●​Soutenir la recherche pour concevoir une stratégie nationale pour la CBDH dans le sens de la sensibilisation des jeunes afin d’impliquer davantage les jeunes dans la défense des droits de l’homme et l’éducation civique.

En soutenant la CBDH, les États-Unis font progresser le leadership, l’apprentissage et la participation des jeunes aux activités liées aux droits de l’homme au Bénin. En éduquant la population croissante de jeunes du Bénin et en engageant ses futurs leaders, les États-Unis accompagnent la CBDH à remplir son mandat de promotion et de protection des droits de l’Homme.

« En tant que groupe démographique de plus en plus important et croissant au Bénin, les droits des jeunes, y compris les droits économiques et sociaux, de même que leur engagement sur des questions prioritaires pour la gouvernance du Bénin, constituent des préoccupations essentielles pour la Commission » a soutenu Carl Anderson, Représentant Résident de l’USAID au Bénin, lors d’une réunion introductive des principales parties prenantes de la Commission et de la société civile le 23 octobre.

Les États-Unis encouragent la gouvernance démocratique pour faire progresser un monde plus pacifique et plus prospère. Cette activité pour la jeunesse, l’engagement civique et l’éducation aux droits de l’homme constitue une composante importante du soutien des Etats-Unis aux droits de l’homme au Bénin.

7 décembre 2020