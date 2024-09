Les Emirats arabes unis protègent des milliers d’enfants contre la polio

Une campagne de vaccination d’urgence à Gaza a permis d’administrer une première dose de vaccin contre la polio à des milliers d’enfants. Elle a été lancée début septembre par le président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Réduire la propagation de la polio et protéger les enfants. C’est le but de la campagne de vaccination anti-polio lancée à Gaza par les Emirats arabes unis. Elle permet de protéger 640 000 enfants de moins de dix ans contre la polio, une infection virale contagieuse liée notamment au manque d’eau potable et à l’insalubrité. Plus de 552.000 enfants ont reçu une première dose à la date du mercredi 11 septembre.

La vaccination a eu lieu dans le centre de Gaza et s’est étendue aux régions du sud et du nord de la bande de Gaza jusqu’au 12 septembre. Plus de 2 100 agents de santé et équipes de santé mobiles ont pris part à cette campagne menée en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

« Nous sommes convaincus que nous avons probablement atteint l’objectif fixé », a affirmé Dr Richard Peeperkorn, représentant de l’Organisation mondiale de la santé au cours d’un point de presse. Une deuxième dose du vaccin sera administrée aux enfants dans environ quatre semaines. Le premier cas de polio en 25 ans a été confirmé dans la bande de Gaza par l’Organisation mondiale de la santé en août 2024. La campagne de vaccination a débuté le 1er septembre, avec des "pauses humanitaires" dans les combats. C’est une initiative des Émirats arabes unis. A travers cette action, ils réaffirment leur engagement permanent à soutenir cette région de la Palestine en assurant la protection et les soins de santé des enfants.

A.A.A

11 septembre 2024 par