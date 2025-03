Le Maroc s’engage pour une Afrique pacifique, stable et prospère

Le Maroc est à l’honneur dès ce début du mois sacré de Ramadan au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) . La présidence du Royaume pour le mois de mars 2025 s’inscrit dans la continuité de ses engagements pour une Afrique pacifique, stable et prospère.

Le Maroc assure à partir de ce samedi la présidence du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) pour le mois de mars 2025. Cette grande responsabilité confiée au Royaume s’inscrit dans la continuité de ses engagements pour une Afrique pacifique, stable et prospère.

C’est la quatrième fois que le Royaume du Maroc préside cet organe clé de l’organisation panafricaine, après ses mandats de février 2024, octobre 2022 et septembre 2019. Ces faits marquants illustrent une consécration des efforts de la diplomatie marocaine au niveau du Continent sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Tout comme par le passé, la présidence du Maroc du CPS de l’UA pour ce mois de mars sera guidée par la Vision Royale de l’action africaine commune qui place les nobles causes de l’Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain au cœur de l’agenda panafricain.

Le Royaume assure la présidence du CPS de l’UA au moment où l’Afrique fait face à des défis sécuritaires croissants, exacerbés par la sécheresse, les épidémies et la prolifération de l’extrémisme violent dans le continent. Ce qui nécessite des réponses innovantes et globales dans le cadre de l’approche basée sur le Nexus Paix, Sécurité et Développement, entérinée par la Déclaration de Tanger que les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union ont adoptée en février 2023.

Pendant ce mandat de la présidence marocaine, plusieurs questions et thématiques d’importance capitale seront examinées. Il s’agit, entre autres de : "Le changement climatique : les défis pour la paix et la sécurité en Afrique", “La déradicalisation comme levier dans la lutte contre l’extrémisme violent en Afrique” et l’Agenda “Femmes, Paix et Sécurité en Afrique”.

La présidence marocaine du CPS/UA va aussi mener une consultation informelle avec le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger et le Soudan en vue d’accélérer le retour de ces pays à l’institution panafricaine.

Sans oublier une réunion ministérielle sur “l’intelligence artificielle (IA) et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique”. Cette thématique sera examinée pour la première fois par le CPS à l’initiative du Royaume du Maroc.

C’est la 3ème présidence du Maroc de cet organe décisionnel de l’Union africaine durant son second mandat de trois ans 2022-2025 (octobre 2022, février 2024 et mars 2025).

Durant son premier mandat de 2018-2020, le Royaume a également présidé le CPS de l’UA en septembre 2019.

L’année dernière, la présidence du Maroc du CPS/UA a mis l’accent sur le renforcement du dialogue et de la coopération en Afrique, l’approche multidimensionnelle dans le maintien de la paix, le renforcement de la coopération continentale et internationale, les questions humanitaires et le partage de l’expérience marocaine.

Durant sa présidence du CPS, “le Maroc a en outre renforcé sa position en tant que leader africain engagé pour la paix, la sécurité et le développement durable, mettant l’accent sur l’importance des principes du dialogue, du bon voisinage, de la diplomatie préventive, du respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, tout en combinant la sagesse diplomatique et l’innovation, dans le but de contribuer à un avenir plus stable et prospère pour l’Afrique”, avait souligné l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi.

En octobre 2022, la présidence marocaine du Conseil a été marquée par l’organisation de plusieurs réunions d’une grande importance pour le continent africain.

Il s’agit de deux réunions ministérielles consacrées aux thématiques « Le développement et la déradicalisation comme leviers pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent » et « Dérèglement climatique, paix et sécurité : renforcer la résilience et l’adaptation pour la sécurité alimentaire dans les Etats insulaires africains ».

Par ailleurs, la présidence marocaine a été marquée par d’autres actions dont, la situation sécuritaire inquiétante en Afrique, la lutte contre le terrorisme avec un focus sur l’approche globale et intégrée du Maroc, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la mise en œuvre des initiatives de la COP 22.

Au cours de sa présidence du CPS, le Maroc a abrité la première conférence politique de l’Union africaine, à Tanger, du 25 au 27 octobre 2022, portant sur "la promotion du Nexus Paix, Sécurité et Développement, perspective d’une intégration régionale".

Cette approche holistique devient un référentiel confirmé dans la gestion des situations de paix, de sécurité et de développement sur le continent. Conformément à la Vision Royale, le Maroc demeure engagé résolument dans l’action africaine commune pour servir les causes nobles de l’Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, de sécurité et de développement.

C’est la première fois que le mandat de la présidence marocaine au CPS/UA coïncide avec le mois sacré du Ramadan.

