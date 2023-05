Les Démocrates rejettent les postes de secrétaire

La reprises des élections des autres membres des Commissions permanentes de l’Assemblée nationale a été effective, jeudi 04 mai 2023, conformément à la Décision de la Cour constitutionnelle.

A l’issue d’un long processus de désignation des autres membres des Commissions permanentes de l’Assemblée nationale, il a été pourvu aux postes de Vice-président, 1er et 2è Rapporteur, jeudi 04 mai 2023.

Selon les procès-verbaux lus à la séance plénière, le consensus a été trouvé après plus de 4 heures de suspension. Mais les postes de Secrétaire, réservés à la minorité parlementaire n’ont pas été pourvus. Les Démocrates ont refusé d’accéder aux postes de Secrétaire dans les cinq Commissions permanentes de l’Assemblée nationale.

A en croire le président de l’Assemblée nationale, les Commissions permanentes peuvent fonctionner sans secrétaire. « Les commissions doivent fonctionner et il y a jurisprudence en la matière. Plusieurs législatures ont fonctionné avec des postes vacants au niveau des bureaux des commissions », avait indiqué Louis Vlavonou.

M. M.

5 mai 2023 par ,